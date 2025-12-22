Botafogo contrata o técnico argentino Martín Anselmi até 2027

O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira (22), a contratação do técnico argentino Martín Anselmi, de 40 anos, que chega ao clube após uma passagem recente pelo Porto, de Portugal. O contrato de Anselmi com o Glorioso vai até o final de 2027, e ele será o responsável por comandar a equipe no lugar de Davide Ancelotti, ex-treinador da equipe.

Junto com Anselmi, também foram contratados os auxiliares Luis Piedrahita e Pablo De Muner, o preparador físico Diego Bottaioli e o preparador de goleiros Darío Herrera. A comissão técnica está prevista para chegar ao Rio de Janeiro no dia 4 de janeiro.

Anselmi estava sem clube desde que foi demitido do Porto, após a eliminação da equipe no Mundial de Clubes. O treinador chegou a negociar um retorno à Argentina para comandar o Newell’s Old Boys, mas as tratativas não avançaram. Antes de sua passagem pelo Porto, Anselmi trabalhou em clubes como Cruz Azul (México), Independiente del Valle (Equador) e Unión La Calera (Chile).

Com um histórico de atuações no futebol brasileiro, o técnico foi auxiliar do espanhol Miguel Ángel Ramírez no Internacional, em 2021, e sempre expressou o desejo de retornar ao país.

Martín Anselmi é o oitavo treinador da era SAF do Botafogo, que teve início em março de 2022. Os outros profissionais que ocuparam o cargo antes dele foram Luís Castro, Bruno Lage, Lúcio Flávio, Tiago Nunes, Artur Jorge, Renato Paiva e Davide Ancelotti.