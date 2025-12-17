Davide Ancelotti deixa o Botafogo após decisão da diretoria sobre comissão técnica

O técnico Davide Ancelotti decidiu deixar o comando do Botafogo nesta quarta-feira, após a diretoria optar pela demissão do preparador físico Luca Guerra, integrante de sua comissão técnica. O treinador italiano já comunicou oficialmente que não permanecerá no clube, e a saída é tratada como definitiva.

A decisão da diretoria foi motivada por críticas internas ao trabalho de Luca Guerra, que se acumulavam ao longo da temporada. A avaliação era de que o preparador não conseguiu equilibrar a intensidade dos treinamentos com o calendário apertado do futebol brasileiro, tema que o próprio Ancelotti chegou a mencionar em entrevistas como um ponto de atenção da comissão.

Ao fim da temporada, a diretoria informou ao treinador que desligaria o preparador físico. Davide Ancelotti, no entanto, discordou da medida e afirmou que deixaria o clube caso a decisão fosse mantida, por considerar Luca Guerra uma peça fundamental em seu trabalho.

Apesar de a saída do preparador ter sido o estopim, outros fatores também pesaram na decisão do treinador. Ancelotti avaliou o projeto esportivo do Botafogo para 2026 e refletiu sobre seu futuro profissional antes de optar pela saída.

Não houve desentendimentos entre as partes, e o comunicado foi feito de forma cordial. Davide Ancelotti viaja nesta quinta-feira para a Espanha, onde passará férias com a família, enquanto o Botafogo segue entendendo que a troca no comando da preparação física era necessária e já avaliava possíveis substitutos.