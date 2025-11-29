Após longo tempo fora do time titular, Mateo Ponte inicia partida pelo Botafogo, contra o Corinthians

O Botafogo conta com, pelo menos, uma novidade para o duelo diante do Corinthians, no domingo (30), na Neo Química Arena. O lateral uruguaio Mateo Ponte será titular na vaga do suspenso Vitinho.

É a primeira vez, após dois meses, que o jogador será titular pelo Glorioso. O camisa 4 tem 35 partidas pelo clube carioca na temporada 2025.

Empolgado com a oportunidade, Ponte projeta o duelo em Itaquera: “Estamos tendo uma semana completa de trabalho e isso é muito importante ainda mais nessa reta final de temporada, depois de tudo que passamos. É uma carga grande de jogos, então esse período dá para recuperar bem e fazer uma preparação muito boa. Acredito que o nosso time chega muito bem-preparado. Esse jogo que é muito importante para a gente.”

O Alvinegro está fora do G-5 no momento, já que o Fluminense bateu o São Paulo, mas pode retomar a posição em caso de um simples empate contra os paulistas.

O clube carioca já está garantido na próxima Libertadores, e agora luta por se garantir de forma direta, sem a necessidade de passar por fases preliminares.