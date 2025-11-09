Botafogo e Vitória se enfrentam neste domingo (9), pelo Brasileiro

Botafogo e Vitória se enfrentam neste domingo (9), às 16h, no estádio do Barradão, em partida valida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes que vivem momentos completamente diferentes, precisam dos três pontos para tentar concretizar seus objetivos na temporada.

O Botafogo não perde a quatro jogos e vem embalado a pós o triunfo de 3 a 0, no clássico contra o Vasco. O time do técnico Davide Ancelotti, tem o objetivo de conseguir uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, para isso o clube presisa, no mínimo, terminar o campeonato na quinta colocação. Atualmente o clube está na sexta colocação com 51 pontos.

O Vitória está confiante após bater o Internacional e conseguir sair da zona de rebaixamento. Agora, a equipe deseja o segundo resultado positivo consecutivo para se afastar ainda mais do Z-4, para se manter na primeira divisão. O leão é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 34 pontos.

Leia também:

Prefeitura de Maricá vacina mais de 11 mil animais na primeira etapa da Campanha Antirrábica



Enem 2025: 4,8 milhões participam do 1° dia de provas neste domingo



Provável escalação do Vitória: Thiago Couto; Willian Oliveira (Kauã Coutinho), Neris e Zé Marcos; Erick, Ronald, Pepê e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López (Renato Kayzer).

Provável escalação do Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral.