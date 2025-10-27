Botafogo terá ‘reforços’ para enfrentar o Santos, domingo (26), no Nilton Santos

Danilo é um dos jogadores que retornam para reforçar o Botafogo diante do Santos - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem novidades para encarar o Santos, no domingo (26), às 16h, no Nilton Santos, pela rodada 30 do Brasileirão. O volante Danilo e o atacante Arthur Cabral estão de volta.

Danilo está recuperado de uma lesão na coxa. Cabral ainda tem uma fratura na mão, mas em atividade com proteção na região, será relacionado.

Ao longo da semana, a dupla foi avaliada e liberados para ficar à disposição do técnico Davide Ancelotti. Além da dupla, Alex Telles está recuperado de dores crônicas no joelho esquerdo e deve estar na lista para o duelo.

O Glorioso também terá o retorno do zagueiro Barboza e do volante Marlon Freitas. Ambos estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O Botafogo é o atual sexto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. O clube carioca tem 46 pontos somados.