Botafogo sofre mais que o esperado mas vence a primeira na Libertadores

Após uma estreia com derrota, o Botafogo teve sua primeira vitória na Libertadores, jogando em casa contra o Carabobo da Venezuela, na noite de terça feira (8). A equipe do técnico Renato Paiva, teve bastante posse de bola e grandes chances criadas mas só conseguiu confirmar a vitória no fim da partida.

Pela primeira vez na história jogando a fase de grupos da Libertadores, o Carabobo veio com uma ideia clara de se defender. A boa organização defensiva da equipe venezuelana dificultou muito a vida do atual campeão.

O Botafogo tinha posse de bola e rodava o jogo com calma tentando achar o melhor momento para entrar na defesa adversária, mas erros técnicos dos jogadores, impediram que o time abrisse o placar logo no primeiro tempo.

Leia também:

Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas no Badu, em Niterói



Encontrado corpo de operador de estacionamento às margens da Rodovia BR-101



Mastriani, que jogou no lugar de Igor Jesus suspenso, e Santiago Rodríguez, perderam as chances mais claras da partida. O centroavante perdeu uma ótima oportunidade de cabeça após boa jogada de Artur e o meia uruguaio, isolou a bola com o gol vazio após o goleiro adversário rebater um chute de Savarino.



O jogo foi passando e na tentativa de tirar o zero do placar, Renato Paiva começou a realizar mudanças na equipe, jogando o time cada vez mais pra frente. Aos 43 minutos de segundo tempo, Patrick de Paula que havia entrado, bateu uma falta que desviou na barreira e entrou no canto do goleiro abrindo o placar.

Nos acréscimos da partida, Matheus Martins que também saiu do banco, marcou o segundo gol do alvinegro, dando resultados finais ao jogo.