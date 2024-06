Na estreia da Copa América, Brasil só empata com EUA

A Seleção Brasileira empatou com os Estados Unidos por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (12), no Estádio Camping World, em Orlando, EUA. O jogo marcou o fim da etapa de amistosos antes da estreia da equipe na Copa América, dia 24, contra a Costa Rica. Rodrygo fez o gol da Seleção e Pulisic marcou para os adversários.

Foi o primeiro empate na história dos confrontos entre as duas seleções. Antes, em 18 partidas, o Brasil venceu 17 e perdeu uma. O amistoso desta noite marcou o recorde de público em jogos da Seleção dos EUA no Estado da Flórida, com 60.016 torcedores presentes ao Camping World.



No sábado (8), o Brasil derrotou o México por 3 a 2, no Texas. Com esses resultados, a Seleção manteve a invencibilidade sob o comando do técnico Dorival Junior. Em quatro partidas, ganhou duas (Inglaterra e México) e empatou as outras (Espanha e EUA).



O jogo começou com muita intensidade das duas equipes. Logo aos 4 minutos, a seleção dos EUA por pouco não abriu o placar. Musah chutou forte, a bola bateu no travessão e resvalou nas costas do goleiro Alisson. Um minuto depois, Pulisic levou perigo em outra finalização.

A resposta brasileira veio antes dos 10 minutos. Rodrygo recebeu um passe de Wendell e completou. O goleiro Turner defendeu.



Em outro bom ataque, Vinícius Junior quase marcou. Ele deixou o marcador para trás com um drible muito bonito, avançou pela esquerda, entrou na área, mas Turner, de novo, evitou o gol.



Aos 17, porém, o chute foi certeiro. Após um passe de Raphinha, Rodrygo dominou a bola com habilidade e concluiu de esquerda: 1 a 0.

O Brasil podia ter ampliado, em chances de Raphinha e de Rodrygo. Mas acabou levando o gol de empate quando dominava a partida. Foi numa falta na entrada da área. Pulisic bateu rasteiro e Alisson não alcançou a bola: 1 a 1.

No segundo tempo, o jogo continuou aberto com as duas seleções criando boas situações de ataque. Aos 20 minutos, o técnico Dorival Junior fez três substituições. Entraram Endrick, Andreas Pereira e Savinho e saíram respectivamente Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Raphinha.



Com velocidade, a Seleção Brasileira buscava o segundo gol. Com apenas um minuto em campo, Endrick obrigou Turner a outra defesa difícil. Na jogada seguinte, Alisson fez a defesa mais marcante do jogo, salvando o time num chute de Pulisic de dentro da área.



Aos 37, Rodrygo, que fez ótima partida, deu a vaga para Martinelli. O Brasil ainda teve uma oportunidade muito boa, com Vinicius Junior, mas o lance parou nas mãos de Turner. A partir de agora, a Seleção volta-se para a estreia na Copa América, dia 24.

O Brasil jogou com Alisson, Danilo, Beraldo, Marquinhos, Wendell, João Gomes (Douglas Luiz), Bruno Guimarães (Andreas Pereira), Lucas Paquetá (Endrick), Rodrygo (Martinelli), Vinícius Junior e Raphinha (Savinho).