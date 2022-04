Volante Tchê Tchê é anunciado no Botafogo

A espera terminou: o Botafogo anunciou a contratação do volante Tchê Tchê, ex-Atlético Mineiro, pelas próximas três temporadas. O clube carioca comprou o jogador em definitivo do São Paulo. Ele realizou exames nesta quinta-feira (14) no Glorioso.

O volante de 29 anos começou a carreira no Audax, de São Paulo. Após, teve sucesso com as camisas de Palmeiras e Atlético Mineiro, clubes onde conquistou vários títulos. Ele ainda teve uma passagem pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

Na era John Textor, o Botafogo já anunciou as contratações de Philipe Sampaio, Renzo Saravia, Luís Oyama, Patrick de Paula, Lucas Piazon, Victor Sá, Victor Cuesta, Niko Hämäläinen, Lucas Fernandes e Gustavo Sauer.