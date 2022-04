Botafogo se aproxima de Tchê Tchê e anuncia dois reforços

O Botafogo está muito próximo de anunciar a contratação do volante Tchê Tchê, ex-Atlético Mineiro, que pertence ao São Paulo. O clube comandado por John Textor acertou os valores da negociação com o time paulista pela transferência em definitiva do jogador - entre R$ 5 milhões, segundo o site ge.

A rescisão de Tchê Tchê com o São Paulo já foi registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O volante de 29 anos começou a carreira no Audax, de São Paulo. Após, teve sucesso com as camisas de Palmeiras e Atlético Mineiro, clubes onde conquistou vários títulos. Ele ainda teve uma passagem pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

Neste último dia de janela de transferências, o Botafogo anunciou as contratações do zagueiro Victor Custa, por empréstimo do Internacional até o final deste ano, e do lateral-esquerdo finlandês Niko Hämäläinen, do Queens Park Rangers, da Inglaterra, também emprestado até o fim da temporada.