Botafogo formaliza proposta para zagueiro Victor Cuesta, do Inter

O Botafogo formalizou uma proposta para o zagueiro Victor Cuesta, de 33 anos, do Internacional. A princípio, a diretoria do clube carioca busca um empréstimo do argentino até dezembro deste ano.

Segundo o site 'ge', o Internacional deve responder a proposta do Botafogo até quarta-feira (6), mas deseja receber uma compensação financeira para liberar Cuesta. Atualmente, o zagueiro argentino perdeu posição para Bruno Méndez desde a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho de 2022.

Até o momento, o Botafogo já anunciou seis reforços para a sequência da temporada: o zagueiro Philipe Sampaio, o lateral-direito Saravia, os volantes Patrick de Paula e Oyama, o meia Lucas Piazon e o atacante Victor Sá.