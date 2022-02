Matheus Nascimento faz dois e garante vitória do Botafogo no Carioca

Em noite de gala de Matheus Nascimento, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (7), pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2022.

O atacante Matheus Nascimento foi o principal destaque da partida. O atleta de 17 anos simplesmente marcou dois golaços, um no canto do goleiro Luiz Henrique e o outro de letra. Esses são os primeiros tentos de Matheus como jogador profissional e pelo Botafogo.

O Botafogo retomou a liderança do Carioca 2022, com 10 pontos, empatado com o Vasco, mas vencendo no saldo de gols. O Nova Iguaçu é o lanterna da competição, com apenas um ponto conquistado. O Glorioso enfrenta o Fluminense na próxima rodada, na quinta-feira (10), às 20h, no Nilton Santos.