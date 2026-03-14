Briga entre Jonas e Milena termina com Ana Paula dormindo na cama do brother

Uma discussão entre participantes do Big Brother Brasil 26 movimentou a madrugada deste sábado (14) após o término de uma festa na casa. O desentendimento começou entre Milena Gomes e Jonas Sulzbach, mas acabou envolvendo também Ana Paula Renault, que decidiu dormir na cama do brother após a confusão.

A discussão começou no banheiro da casa, enquanto os participantes se preparavam para dormir. Durante a conversa, Milena comentou com Marciele Albuquerque que, caso ela ou outra aliada ganhasse a Prova do Anjo, não deveria imunizar Jonas. A ideia seria deixar o gaúcho vulnerável para receber votos e ir ao Paredão.

Pouco depois, Jonas entrou no local e iniciou uma troca de provocações com Milena. A participante afirmou que o brother seria eliminado caso enfrentasse o Paredão. Jonas reagiu com risadas e deixou o ambiente, mas o clima seguiu tenso.

A discussão ganhou um novo capítulo quando Milena foi até o quarto “Sonho de Voar”, acendeu a luz e voltou a provocar o rival. Ela repetiu que o brother poderia sair do programa se fosse indicado e ainda afirmou que poderia colocá-lo no Castigo do Monstro caso vencesse a Prova do Anjo. Jonas rebateu as provocações e os dois continuaram trocando farpas.

A situação se intensificou quando Jonas decidiu ligar a luz do quarto “Sonho de Eternidade”, onde outros participantes dormiam. O gesto irritou Ana Paula Renault, que foi até o banheiro confrontar o brother e questionar a atitude de interromper o descanso dos colegas.

Após a discussão, Jonas voltou a acender a luz do quarto. Como forma de protesto, Ana Paula decidiu ocupar a cama dele no quarto “Sonho de Voar”. Mesmo com o pedido do brother para que saísse, a jornalista se recusou a deixar o lugar e afirmou que ficaria ali para dormir.

No fim da madrugada, Ana Paula permaneceu na cama de Jonas, enquanto o clima de tensão entre os participantes seguiu marcando a noite na casa mais vigiada do país.