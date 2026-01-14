BBB 26: Henri Castelli tem convulsão durante a prova do líder e recebe atendimento médico

Na manhã desta quarta-feira (14), o ator Henri Castelli caiu na piscina de bolinha após passar mal durante a prova de resistência que vale a primeira liderança do BBB 26. Após a queda, o artista começou a convulsionar e os participantes pediram ajuda da produção.

O veterano Alberto Cowboy chegou a descer do palanque da prova para ajudar a equipe médica na situação, abanando o local onde o ator estava sendo atendido. Os outros seis participantes que seguem na dinâmica, Sarah Andrade, Edilson, Babu Santana, Breno, Jonas Sulzbach e Marciele, também se sensibilizaram com a situação e fizeram orações para a melhora do artista.

Poucos minutos após o ator ser retirado do local de prova, o Big Boss atualizou os participantes sobre o estado de saúde do ator.

“O Henri está passando bem, está consciente e todas as providências médicas estão sendo tomadas”, disse o Big Boss, que solicitou para que os brothers retornassem às suas posições para dar andamento à disputa do primeiro Líder.