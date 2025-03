Guilherme critica incoerência de Joselma após indicação ao paredão e gera reações nas redes sociais

BBB 25: Guilherme 'trai' Delma em conversa com Maike: 'Cavou a cova'. - Foto: Divulgação

BBB 25: Guilherme 'trai' Delma em conversa com Maike: 'Cavou a cova'. - Foto: Divulgação

Guilherme segue recalculando rota após a eliminação de Aline Patriarca. Na madrugada deste sábado (29), durante uma conversa com o Líder Maike Cruz, Guilherme apontou incoerências da sogra Joselma, indicada por Maike ao 11º Paredão.

Maike chamou Guilherme para uma conversa e o elogiou após indicar Joselma para o Paredão. "Vou falar porque te considero. Você é um cara que a gente mais fala bem lá dentro do quarto e eu falo por mim, que te acho coerente. Sei que é uma m*rda estar com sua dupla no Paredão", disse o Líder.

Guilherme, genro da emparedada Joselma, deu razão a Maike. "De fato, é coerente, já tenho falado com ela de tudo isso. Ela está triste e você nem devia ligar para o que ela vai falar", disse Guilherme, relembrando quando Joselma salvou Eva do Paredão anterior e colocou Maike na berlinda.

"Eu falei a ela: como um dia antes você diz que não votaria nele e no outro você vai e salva Eva? Eu disse para ela que vejo totalmente como incoerência e vou entender se o Maike justificar (...) Ela cavou a própria cova", completou Guilherme.

Na web, os telespectadores se irritaram com a postura de Guilherme. "É só a Delma voltar que esse de genro mudar de opinião, isso aí que querem ver campeão?", ponderou um internauta. "Guilherme no paredão eu não voto pra ajudar", alertou outro. "Ele está achando que a sogra vai sair. Vai levar um susto quando ela voltar", comentou mais um telespectador.