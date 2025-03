BBB 25: Dona Vilma passa mal e é liberada do "Castigo do Monstro"

Na dinâmica proposta pelo BBB 25, referente ao castigo do monstro, dois participantes precisavam se vestir de Paredão e se revezarem como sentinelas no muro ao lado de fora da casa. Como consequência, um deles também estará indicado a berlinda.

Vinícius se consagrou Anjo da semana e escolheu Vilma e Mike para cumprir o Castigo do Monstro.

Leia também

Acadêmicos de Niterói faz 'arraia' e surpreende na Avenida

Estreante como Rainha de Bateria, Monique Rizzeto aposto em desfile forte da Acadêmicos de Niteró



Porém, na madrugada deste domingo (2), a mãe de Diogo Almeida sentiu um mal-estar e foi deitada no gramado pelos outros confinados. Logo na sequência, a participante foi atendida no Confessionário Culpado por colocá-la nessa posição, Vinicius chorou. Vilma, no entanto, retornou à sala após receber o atendimento, sendo recepcionada pelos outros jogadores.

Por recomendação médica, Vilma foi liberada de cumprir as atividades. No entanto, deverá continuar usando a roupa. Maike terá que ocupa o posto todas as vezes em que a música for tocada.