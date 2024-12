Festa de Natal encanta dezenas de famílias na Praça Zé Garoto

O evento acontece através de uma parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado através do Projeto Caravana RJ - Foto: Divulgação

O evento acontece através de uma parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado através do Projeto Caravana RJ - Foto: Divulgação

Com o desejo de "Feliz Natal e próspero Ano Novo" a todos os gonçalenses, o Papai Noel chegou à Praça Zé Garoto, nesta noite de sábado (14), durante o 'Natal da Gente'. A festa natalina no Zé Garoto foi realizada através de um projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, em um dos editais da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo.

O evento contou com a presença de dezenas de famílias, que participaram da inauguração da iluminação na praça, que tem como destaque uma árvore de Natal e enfeites. A festa contou ainda com um espaço instagramável e um show proporcionado pela Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob a regência do maestro Paulo Guarany.

O prefeito Capitão Nelson prestigiou a festa e destacou que 2024 foi um ano de muito trabalho. "Estamos proporcionando eventos por toda a cidade para que o gonçalense possa aproveitar o espírito natalino. Já fizemos festas de Natal na Trindade e no Colubandê e agora estamos aqui. Nosso trabalho nessa cidade é fruto de muito empenho e de muito apoio, porque não se faz nada sozinho e eu agradeço aos vereadores, secretários e servidores, que caminham comigo nessa jornada. Em 2025, tenham certeza, vamos ter muito mais trabalho, não vamos parar: nossas obras continuam a todo vapor. Hoje mesmo, eu percorri várias delas e vamos continuar proporcionando esse desenvolvimento para a nossa cidade. Quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e que Deus abençoe vocês e a nossa cidade", afirmou.

São Gonçalo receberá mais uma festa de Natal | Foto: Divulgação

No evento, também esteve presente a secretaria municipal de Turismo e Cultura, Júlia Sobreira, que destacou os investimentos recentes na cultura do município. "O projeto de iluminação dessa praça, é importante destacar, faz parte dos editais da Secretaria de Cultura. Apenas neste ano de 2024, a gente abriu oito editais, com R$ 13 milhões investidos em cultura, e esse é o primeiro projeto que estamos colocando na rua da Política Nacional Aldir Blanc. Vamos ter mais 136 projetos para o ano que vem. Conto com a presença de vocês celebrando e curtindo juntos", destacou.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também marcou presença. "É uma alegria estar aqui com vocês. Nossa cidade de São Gonçalo tem muito o que celebrar, foram muitos avanços na gestão do Capitão Nelson e quero dizer a vocês que 2025 vai ser melhor ainda, com muito mais. Sabemos da dificuldade financeira do nosso município e, para fazermos as coisas aqui, temos que ter criatividade e inovação e foi o que a Julia fez aqui. Ela buscou, através dos editais do programa do Governo Federal, incluir a iluminação de Natal da cidade. Então, não está sendo custeado com os cofres públicos de São Gonçalo. Essa é a gestão do Capitão Nelson que busca, através de uma equipe competente e com planejamento, entregar os benefícios para a população gonçalense. Desejo a todos um Feliz Natal", afirmou.

O deputado federal Altineu Côrtes também esteve presente. "Parabéns, secretaria Júlia e maestro Guarany pelo evento. Temos uma cidade com poucos recursos, mas temos um prefeito que sai de casa às 6h da manhã, todos os dias, e que cuida da nossa cidade. É por isso que São Gonçalo está crescendo, somos um time. É esse sentimento de Natal, de carinho, de esperança, de solidariedade, de esperança que temos continuar mantendo e é assim que o Capitão Nelson e seu time trabalham para São Gonçalo. Um Natal de muito amor e união a todos", afirmou.

O que não faltou foi a animação do público. Fabiana Targueta, de 45 anos, moradora de Santa Catarina, não perdeu tempo quando soube da festa na Praça Zé Garoto e resolveu ir com o marido, a sobrinha de 25 anos e a neta 1 ano e 11 meses. "Eu sempre trago minha neta aqui para brincar na pracinha e soube do evento por aqui. As meninas estavam ansiosas pela chegada do Papai Noel e não tinha como deixar de vir. A festa está perfeita!", afirmou a analista de contas médicas.

A pedagoga Bárbara Veiga, de 35 anos, também curtiu o evento com a família. Ela soube do evento pelas redes sociais da Prefeitura e resolveu aproveitar a festa com o marido e o filho de 6 anos. "Eu adorei a festa. Adoro a apresentação da Orquestra, vejo eles felizes enquanto tocam e isso é lindo. Quando eu cheguei, meu filho não sabia que a gente viria, mas ele se divertiu muito. Está tudo lindo!", destacou a moradora do Mutuá.

No evento, também estavam presentes o vice-prefeito Sergio Gevú; o vice-prefeito eleito João Ventura; secretários e vereadores. O evento contou com o apoio das secretarias de Ordem Pública, Transportes, Conservação.

São Gonçalo receberá mais uma festa de Natal - Na terça-feira, dia 17, é a vez da Praça do Bandeirante receber a magia do Natal, a partir das 16h, com apresentações musicais de artistas gonçalenses, além do grupo Dó Ré Mi, a chegada do Papai Noel e a inauguração de uma árvore de Natal.

O evento acontece através de uma parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado através do Projeto Caravana RJ Pela Paz, uma promoção do programa Giro Cultural da Funarj e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A caravana está percorrendo 13 cidades do estado do Rio de Janeiro com apresentações artístico-culturais gratuitas, envolvendo crianças e jovens.