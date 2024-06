Programa de iluminação em São Gonçalo quer desenvolver melhor a cidade

O programa Ilumina São Gonçalo é um projeto da prefeitura em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), do estado do Rio de Janeiro para fazer a troca de lâmpadas comuns de postes para colocar lâmpadas de led. O serviço chegou nesse sábado (15) na RJ104 e na RJ106, que cortam o município.

Esse projeto foi implementado pelo prefeito Capitão Nelson, que analisou as melhorias: “queremos sempre melhorar a vida da população e, por causa disso, eu entendo que a iluminação nas rodovias é primordial, evita acidentes e dá mais segurança para todos. Por isso, propus um termo de cooperação com o DER e hoje estamos implementando esse serviço, que vai atingir inúmeros gonçalenses que transitam por essas rodovias todos os dias”.

Os moradores enxergam com bons olhos as melhorias sendo feitas pela cidade, como por exemplo Raimundo Machado de 60 anos que trabalha em uma oficina na rodovia: “eu conheço o Ilumina São Gonçalo porque foi esse programa que colocou LED lá no meu bairro, no Boaçu. Então, é algo que sei que melhora muito a visibilidade das ruas. Aqui na RJ-104 era muito escuro, muitas lâmpadas nem funcionavam nesses postes e era péssimo para trafegar. Agora, eu sei que vai melhorar, vai dar mais visibilidade e segurança”.

Se antes a cidade contava apenas com 4 caminhões para fazerem esses reparos, agora são 20 espalhadas pelo município para os serviços serem realizados. Até o momento mais de 36 mil lâmpadas já foram substituídas, o que representa 54% dos pontos planejados.

O Ilumina São Gonçalo já foi implantado de forma completa nas seguintes localidades: Barro Vermelho, Boa Vista, Bandeirantes, Boaçu, Brasilândia, Coelho, Covanca, Fazenda dos Mineiros, Galo Branco, Gradim, Ipiíba, Itaoca, Itaúna, Jardim Califórnia, Jardim Catarina, Jardim Miriambi, Jóquei, Morro do Castro, Neves, Novo México, Pacheco, Paiva, Palmeira, Paraíso, Pita, Porto da Madama, Porto do Rosa, Porto Velho, Raul Veiga, Recanto das Acácias, Rosane, Salgueiro, Santa Izabel, Santa Luzia, Tribobó, Trindade, Vila Iara, Vila Lage, Zé Garoto.