Vanessa Lopes aperta botão e desiste do BBB 21; confira vídeo

O botão de desistência foi apertado pela primeira vez no Big Brother Brasil 24; a influenciadora Vanessa Lopes recorreu ao recurso na tarde desta sexta (19) e decidiu deixar o reality show da Rede Globo. Nos últimos dias, a participante já havia relatado que estava questionando sua participação na casa.

Aos colegas de elenco, Vanessa disse que se sentiu "aliviada" em apertar o botão. "Todos os meus traumas estão nessa casa. [...] Mas eu tô suave. Tô tranquilassa", afirmou a influenciadora. Alguns participantes, como Wanessa Camaro e MC Bin Laden, choraram com a decisão desistência. Outros, manifestaram preocupação com o comportamento da influenciadora nos últimos dias.

"Eu acho que ela não está bem de verdade. Aqui deu um gatilho de alguma coisa, eu acho. Ela estava olhando pro espelho", afirmou Yasmin Brunet sobre a ex-sister. Internautas já haviam manifestado preocupação com a saúde mental de Vanessa nos últimos dias. A família da influenciadora, no entanto, tranquilizou e disse que ela estava sendo acompanhada com cuidado pela equipe do reality.

"Desde o processo [para entrar no reality] quanto na casa, há um acompanhamento com terapeutas, com psicólogos de plantão e se houver alguma atitude extrema automaticamente isso é 'intervido'. Eu gostaria de falar com vocês que a gente está sempre em contato com o programa", comentou Alisson Ramalho, pai da ex-participante, na última quinta (18)