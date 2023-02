Alok revela regras rigorosas do BBB

Alok revelou que o Big Brother Brasil tem regras rigorosas para se apresentar no programa. Fã do reality, o DJ contou que existe uma grande preocupação com a possível infiltração de informação externas.

À Quem, ele explicou que Boninho faz uma lista de exigências aos convidados. a fim de garantir a isenção do jogo. Alok contou que dentro do programa, não pode olhar no olho de ninguém e nem falar o nome. Se falar o nome de um, tem que falar de todos.

“Quando você vai tocar lá, não pode olhar no olho de ninguém e nem falar o nome. Se falar o nome de um, tem que falar de todos. Já aprendi a como entrar lá e sou um boneco lá dentro. E todas as vezes que fui, foram em momentos muito tensos do BBB, com cancelamento enorme de alguns participantes aqui fora e a galera não podia saber nenhuma informação”, explicou à Quem.

Ainda de acordo com o DJ, antes de tocar no programa sempre recebe muitas mensagens das torcidas dos brothers e sisters. Sobre participar do reality, Alok deixou claro a decisão.

Alok conta que recebe muitas mensagens das torcidas pedindo para ele enviar uma mensagem aos participantes. “Sempre quando vou tocar lá, recebo milhares de mensagens de fãs do programa pedindo para eu falar algo, fazer sinal, mas não pode. É sempre uma energia muito forte tocar no Big Brother, mas eu não participaria do reality”, admite ele, que avalia como uma experiência estressante o confinamento.

O Dj explicou que acredita ter outras coisas para mostrar além do comportamento interpessoal assim como não deseja colocar em risco a carreira.

“Já estou com a carreira consolidada e se a gente entra no BBB acaba sendo julgado por um comportamento interpessoal, com regras que no nosso dia a dia não estamos acostumados. E acho que tenho muitas outras coisas para mostrar além do meu comportamento dentro de uma casa, sendo submetido a alguns jogos que eu posso me irritar. Prefiro entrar tocando e como fã do programa mesmo (risos)”, justifica.

