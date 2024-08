Eleições 2024: Como foi o dia dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

A segunda-feira (19) foi marcada por reuniões internas e preparação de materiais de campanha para os candidatos à Prefeituras municipais de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá. Confira agora o resumo do dia nas campanhas da região:

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

Dimas e a vice Aparecida Panisset fizeram caminhada e corpo a corpo pelo bairro Trindade e conversaram com moradores e comerciantes sobre o projeto do Tarifa Zero na cidade. "Inicialmente iremos implantar alguns corredores viários com os ônibus gratuitos. São Gonçalo pode ter sim transporte de graça para a população e é viável”, disse Dimas, que definiu o projeto como “questão de prioridade".

- Capitão Nelson (PL):

Segundo a assessoria, como o candidato está em exercício na Prefeitura, sua agenda é “sempre reuniões com os apoiadores”. Não foi confirmado se ele realizou agenda externa nesta segunda (19).

- Prof. Josemar (PSOL):

O candidato à Prefeitura de São Gonçalo, Professor Josemar (PSOL-Rede), dedicou a segunda-feira a lançamentos de campanha dos postulantes ao cargo de vereador da coligação.



- Reginaldo Afonso (PSTU):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

À tarde, Viviane participou de uma reunião fechada com mães e pais de alunos da rede pública de São Gonçalo para discutir e receber sugestões e reclamações. Mais tarde, à noite, ela participou da gravação do podcast Ideal com a jornalista Andressa Gomes e realizou outras gravações de campanha com eleitores.

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

O candidato do PDT passou o dia em reunião com assessores e políticos da coligação.

- Carlos Jordy (PL):

O candidato do PL participou apenas de compromissos internos nesta segunda (19).

- Talíria Petrone (PSOL):

Talíria participou de reuniões e compromissos internos nesta segunda. Sua última agenda pública aconteceu, na verdade, neste domingo (18); a candidata do PSOL se reuniu com apoiadores para uma caminhada em Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

- Bruno Lessa (PODEMOS):

Bruno e sua candidata a vice, Bruna Doriel, fizeram uma caminhada no Largo da Batalha e conversaram com moradores sobre suas propostas. “Vamos inaugurar, em parceria com o Governo do Estado do Rio, o Centro de Imagem Municipal, no terreno do antigo Hospital Santa Mônica, na Avenida Marquês do Paraná, para atender a demanda de diagnósticos. Enquanto o Centro de Imagens não for inaugurado, a prefeitura irá fazer parcerias com instituições privadas para atender a demanda de exames e zerar a fila”, disse Lessa.

- Danielle Bórnia (PSTU):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

Candidato participou de corpo a corpo com eleitores entre 13h e 17h em Niterói. Às 19h, realizou uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram

- João Gomes (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

O candidato do PT não realizou agendas externas e gravação do programa eleitoral

- Fabinho Sapo (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

Segundo a assessoria, a candidata não realizou agenda externa e participou apenas da gravação de materiais de campanha.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

O candidato não teve agenda externa nesta segunda (19)

*Em atualização