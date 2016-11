Obras do mergulhão sob a Praça Renascença já podem ser vistas

22/11/2016 às 14:10h Enviado por: Samuel Castro

Construção que vai desafogar o trânsito no Centro de Niterói já começou a ganhar formas Foto: Alex Ramos

Por Daniela Scaffo

As obras para construção do mergulhão sob a Praça Renascença, no Centro de Niterói, que está sendo construído pela Concessionária Ecoponte, estão começando a tomar forma. Há duas semanas, foi iniciada a escavação da via que promete desafogar o trânsito no Centro. O processo faz parte da primeira fase do projeto, que tem previsão de entrega em maio de 2017.



Para a realização da obra, a Avenida Feliciano Sodré segue interditada no sentido BR-101 (Avenida do Contorno) e Alameda São Boaventura no trecho da Rua Desidério de Oliveira até a Rua Presidente Castelo Branco, no Centro de Niterói. O retorno para a Alameda São Boaventura para os motoristas que vêm da BR-101 também está interditado. Nos locais, os motoristas contam com placas de sinalização e agentes de trânsito para orientar o tráfego.

O mergulhão sob a Praça Renascença terá 511 metros de extensão, com cerca de 150 metros de trecho subterrâneo e três faixas de rolamento. Com o mergulhão, os veículos que vêm da Feliciano Sodré e da Rua Manoel Pacheco de Carvalho poderão acessar diretamente a Alameda e a Contorno sem precisar parar no sinal da esquina com a Jansen de Melo, nem precisarão contornar a Praça Renascença. No fim da obra, a praça será entregue reformada com tratamento paisagístico e urbanístico.