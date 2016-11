Hyundai mostra ‘estrela’ que estará no país em 2017

15/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

No planejamento do empresa, o objetivo do modelo é ocupar a terceira colocação do segmento Foto: Divulgação

A Hyundai mostrou suas novidades no Salão do Automóvel. Pela primeira vez o SUV compacto Creta pode ser visto pelo público brasileiro. A partir de Janeiro, ele será vendido pela Hyundai Motor Brasil, responsável pela produção do HB20 em Piracicaba (SP).



O Creta terá motores 1.6 de 130 cavalos e 2.0 de 166 cv. Há câmbio manual (para o 1.6) e automático, sempre de 6 marchas. O objetivo do modelo é ocupar a terceira colocação do segmento. A Hyundai não falou sobre versões ou preços do modelo, apenas confirmou que ele irá concorrer com todas as versões de seus principais rivais, como o Honda HR-V.

Para produzir o Creta, a unidade da Hyundai que fica em Piracicaba recebeu adaptações em sua estrutura, frutos de um investimento de US$ 130 milhões. A linha do SUV é a mesma dos compactos, apesar de o Creta compartilhar plataforma com o Elantra (que não é produzido no país).

A capacidade de produção não foi alterada, e segue em 180 mil unidades anuais. A diferença é que a demanda pela família HB20 caiu, e com isso a marca conseguiu reorganizar a produção com um modelo a mais na linha.

Da Caoa, responsável por todos os outros Hyundai no país, as novidades são o Tucson e o Elantra.

Enquanto o sedã ganha uma nova geração, com visual atualizado e melhoria no pacote de equipamentos, o SUV chega para conviver com as duas gerações anteriores.A empresa afirma que a produção do primeiro Tucson (de 2005) e do ix35 (de 2011) seguem normalmente.