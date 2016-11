Calendário da Ford avisa dia que caminhoneiro vai voltar

15/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O calendário foi criado para os proprietários e motoristas de todos os caminhões das linhas Cargo e Série F, a partir do modelo 2012 Foto: Divulgação

A Ford Caminhões lançou o Calendário da Saudade, aparelho em formato miniatura de caminhão que avisa a família quando o caminhoneiro está de volta para casa, piscando os faróis. Ele faz parte de uma campanha de valorização do cliente e dos serviços pós-venda da marca.



“O Calendário da Saudade é uma homenagem aos caminhoneiros. Ele foi criado para os proprietários e motoristas de todos os caminhões das linhas Cargo e Série F, a partir do modelo 2012, que fizerem uma Revisão com Preço Fixo nos distribuidores exclusivos da Ford até o dia 15 de dezembro”, diz o gerente geral de Vendas, Marketing e Serviços da Ford Caminhões, Oswaldo Ramos. “Ao mesmo tempo, ele reforça a necessidade da revisão do veículo para chegar com segurança aos destinos e ao reencontro dos familiares, momentos importantes na vida desses profissionais”, conclui. Essa nova campanha, veiculada na TV e mídias sociais, faz parte da fidelização dos serviços de pós-vendas da Ford Caminhões para que o transportador rode com economia e segurança, reduzindo ao máximo o tempo de parada na oficina. Além de revisões com preço fixo, a marca oferece três tipos de planos Ford Service de manutenção preventiva, com ou sem a inclusão também de peças de desgaste natural e manutenção corretiva.

Outro serviço que a marca disponibiliza é o SOS Ford, que garante atendimento 24 horas em qualquer lugar do País para reparo do caminhão no local ou reboque até o Distribuidor Ford mais próximo. Ele é complementado pelo Disk Ford, plantão com especialistas à disposição para tirar dúvidas dos clientes sobre os produtos e serviços da Ford Caminhões.

Todos os caminhões Ford trazem também o sistema de rastreamento e monitoramento FordTrac pré-instalado de fábrica, para ser ativado conforme a conveniência e necessidade do cliente. Com blindagem eletrônica que inibe a partida do motor, ele é o mais seguro da categoria e oferece vários recursos de monitoramento da operação do veículo em tempo real.