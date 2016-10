Ford põe linha especial do Fiesta ‘na pista’

04/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O modelo não teve mudança de motores nem visual, mas ganhou novas versões Foto: Divulgação

A Ford lançou a linha 2017 do Fiesta. O modelo não teve mudança de motores nem visual, mas ganhou novas versões. A tabela tem o preço inicial de R$ 51.990 e chega até o valor de R$ 71.990. Todas as versões, exceto a Tiranium Plus EcoBoost, são equipadas com motor 1.6 de 125 cavalos.



No total, há quatro novas configurações. Elas foram inclusas como opções intermediárias. A opção de entrada continua sendo a SE, de R$ 51.990. Acima dela, aparece a SE Style, de R$ 54.660, que inclui retrovisores e luzes de neblina com moldura em preto brilhante, rodas de 169 polegadas com pintura em tom escuro, grade dianteira, assistente de partida em rampas e controles de tração e estabilidade.

Depois, uma versão já existente, SEL, de R$ 58.790, traz ar-condicionado digital, assistente de emergência e sensor de estacionamento traseiro. Este mesmo nível de equipamentos, porém no visual, custa R$ 59.330.

As novas versões Titanium, com câmbio manual (R$ 63.300), ou automatizado de dupla embreagem PowerShift (R$ 67.890), são novidades.

Além do conteúdo das versões mais simples, elas trazem bancos de couro, faróis cromados e controle de velocidade de cruzeiro.

Há também a versão Titanium Plus, que já existia. Ela é oferecida com motor 1.6 (R$ 70.690) ou 1.0 EcoBoost (R$ 71.990), e adiciona cortina e joelho (para motorista), airbags laterais, acesso e partida sem necessidade de chave, sensores de luz e chuva, e retrovisor interno antiofuscante.