Mini Cabrio conta com todos os itens para fazer muito sucesso

04/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O recém lançado Mini Cabrio traz a possibilidade de abrir a capota e desfrutar do prazer de viajar ao ar livre, uma grande novidade Foto: Divulgação

Um veículo para quem busca exclusividade deve ser o único. O recém lançado Mini Cabrio traz a possibilidade de abrir a capota e desfrutar do prazer de viajar ao ar livre, além da vasta lista dos itens de personalização, que vai desde rodas exclusivas e itens de fibra de carbono, até componentes no acabamento interno e estético. Ele também ganha um novo patamar com acessórios originais da marca.



O Mini Cabrio possui oito modelos diferentes de rodas de liga leve, sendo quatro de aro 18 polegadas, e quatro 17 polegadas. Também é possível equipar as rodas com calotas centrais de cores diferentes - azul, verde, amarelo, vermelho, laranja, amarelo e rosa - e trocar as tampas convencionais dos bicos das válvulas dos pneus por modelos com desenhos na parte superior. A carroceria pode ser enfeitado com faixas decorativas. O conjunto óptico também pode ser complementado por kits de faróis auxiliares, com lâmpadas de LEDs ou halógenas. As seyas e os espelhos retrovisores externos também contam com a opção de grafismos temáticos. Já a parte interna, possui capas com padões de desenho diferenciados para o espelho interno, tapetes de borracha, soleiras iluminadas com LED e projetos de porta também em LED, capazes de iluminar as áreas ao redor do carro ao mesmo tempo que exibem o logo do carro no piso, além da possibilidade do modelo receber pins especiais para travas de porta.

Acessórios - É possivel equipar o Mini Cabrio com itens inspirados na versão esportiva John Cooper Works e deixá-lo mais arrojado. A lista agrega ainda itens como o acabamento da entrada de ar do radiador em carbono e suporte para câmera GoPro Pro Track, além de faixas adesivas e capas para setas e espelhos retrovisores.

Assim como outros modelos da gama Mini, o Cabrio também tem uma série de equipamentos voltadis para garantir uma experiência de máximo conforto e conveniência. Entre eles, suportes de fixação para o encosto de cabeça, suporte para tablets, fones de ouvido, sistemas de entretenimento para o banco traseiro com telas de reprodução de DVDs de vídeo, adaptadores para Iphone e carregadores com entrada USB.

Para cuidar do Mini da melhor forma, a marca possui sua própria linha de produtos, disponíveis nas redes de concessionárias autorizadas. Entre eles estão: ceras para polimento, xampus, kits de limpeza com nanotecnologia, produtos para conservar e dar brilho aos pneus e fluidos para limpeza dos vidros e para conservação do couro dos bancos e revestimentos internos.