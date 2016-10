‘Máquina’ no Salão de Colônia

04/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O modelo Cruisym vem com uma proposta bem mais esportiva Foto: Divulgação

A SYM que é uma montadora taiwanesa, prepara um novo scooter para o Salão de Colônia, na Alemanha, que começa hoje.



O modelo Cruisym vem com uma proposta mais esportiva, porém os detalhes técnicos ainda não foram divulgados.

Parceira da Dafra no Brasil, ela é responsável pelos modelos Citycom 300i, Next 250 e Maxsym 400i. Ainda não há informações sobre a venda do Cruisym no mercado brasileiro.

O modelo foi desenvolvido para agradar a todos, mas os idealizadores não escondem que o objetivo principal é o de difundir a marca entre o público mais jovem, que é o principal usuário de motocicletas nos maiores países, principalmente na Europa.