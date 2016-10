Honda PCX 150 agora está custando menos R$ 500

04/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A Honda modelo PCX 150 - modelo 2017 - foi apresentada ontem sem mudanças, mas o preço sugerido pela montadora diminuiu. A versão standard do scooter mais vendido do Brasil, com mais 14 mil unidades em 2016, agora custa R$ 10.300, antes era vendida por R$ 10.814, enquanto a DLX passou de R$ 11.234 para R$ 10.800.



A mudança ocorre após o lançamento do seu principal concorrente no Brasil, o Yamaha NMax 160, que tem motor maior e é vendido por R$ 11.690. Além da conhecida cinza metálico, tem como novidade a opção de entrada na cor prata fosco, enquanto a top de linha segue na coloração marrom.

Seu conjunto mecânico continua com o mesmo com motor de 1 cilindro e 149,3 cc, que é capaz de render 13,1 cavalos de potência a 8.500 rpm e 1,36 kgfm de torque a 5.000 rpm.

O câmbio é do tipo CVT e o PCX tem sistema de freio do tipo combinado, que reparte a frenagem quando se aciona o freio traseiro, com parte da força indo para a dianteira.

Como exclusividade, o PCX tem “start-stop”, que desliga e religa automaticamente o motor nas paradas, com o objetivo de economizar combustível. Com espaço de 25 litros para levar objetos embaixo do tanque, o modelo tem tanque de 8,9 litros.