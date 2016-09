Fórum discute impacto de ‘para’ e ‘anda’ nos motores dos veículos

27/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

a média mundial de paradas e partidas dos motoristas é de 18 mil vezes ao ano, o que causa danos ao motor Foto: Alex Ramos

ACastrol realizou o fórum “Trânsito: Problemas e Soluções”, que discutiu os impactos do crescente “anda e para” nas principais metrópoles brasileiras, na Semana Nacional de Trânsito, na semana passada no Hotel Golden Tulip Paulista Plaza, em São Paulo.



De acordo com um estudo global promovido pela TomTom e Castrol, a média mundial de paradas e partidas dos motoristas é de 18 mil vezes ao ano, o que causa danos ao motor do carro, já que eles são construídos para trabalhar de forma mais eficaz em regime de altas velocidades, com poucas variações.

Como solução para o problema, a Castrol lançou no evento o produto Castrol Magnatec Stop-Start, desenvolvido especialmente para motores que trabalham nessas condições, conferindo até 20% maior proteção do motor nestas condições de anda e para.

Com fórmula 100% sintética, a nova linha possui moléculas inteligentes que protegem o motor do carro desde o momento da partida e toda vez que se anda e para. Para esse lançamento lubrificantes em duas viscosidades: 5W-30 (A5) e 5W-40 (A3/B4) foram desenvolvidos. “As moléculas inteligentes do Magnatec stop-start aderem às partes metálicas do motor, formando uma camada auto regeneradora que, além de protegê-lo na partida a frio, momento onde ocorre até 75% do desgaste, ainda confere 20% melhor proteção contra o desgaste causado pelo anda e para.

O desenvolvimento da tecnologia demandou aproximadamente quatro anos de pesquisas e rigorosos testes em diversos centros de tecnologia e laboratórios credenciados”, explicou Adelita Malacarne, engenheira especialista da Castrol.