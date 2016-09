Conheça a segunda geração do Chromecast

02/09/2016 às 13:41h Enviado por: Mariana Costa

Você já ouviu falar no Chromecast? Se não conhece, vamos te apresentar a esse dispositivo criado pelo Google que é utilizado para transformar TVs comuns em Smart TVs com acesso a diversos aplicativos, como o YouTube, a Netflix e o Spotify.





O acessório foi lançado em 2013 e funciona quando é conectado em uma entrada HDMI. É necessário usar uma rede Wi-Fi para transmitir vídeos e outros conteúdos da internet que tenham compatibilidade com o dispositivo, a partir de um smartphone, tablet ou notebook, basta fazer o download do software oficial para espelhar o conteúdo na TV. O preço está entre R$ 200 e 250 reais.





Uma outra versão do acessório é o Chromecast 2, lançado no Brasil em abril de 2016 como segunda geração, que traz novo design que lembra o ícone do navegador Google Chrome, além de ter maior capacidade de captar sinais de redes Wi-Fi. Comparando com a primeira versão do Chromecast, a geração 2.0 está com o preço um pouco mais elevado, na faixa de R$ 300 reais.





"Foi a melhor compra que fiz nos últimos tempos, já que foi mais em conta do que comprar uma Smart TV. Me sinto como se tivesse uma tv a cabo em casa", falou o professor de História, Luiz Soares.





É possível usar o Chromecast em celulares com Android, iOS ou Windows Phone.





Você também pode assistir ao turorial, extraído do canal 'Canaltech', do YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=_0N7otE_KGs