Lojas Americanas prorrogam inscrições para trainee no Rio

A Lojas Americanas prorrogou as inscrições para o processo seletivo que vai selecionar trainees para atuar no Rio de Janeiro. As inscrições para o Programa Trainee devem ser feitas no endereço eletrônico trainees.lasa.com.br até 23 de setembro. O prazo antigo iria até o próximo domingo (16).





Os interessados devem ser formados entre julho de 2016 e dezembro de 2018 nos cursos: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda, e Marketing), Direito, Física, Engenharias, Estatística, Matemática, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação.





De acordo com a organização, o processo seletivo é composto por: análise curricular, provas online de Lógica e Inglês, fit cultural online, entrevista digital e painel com gestores e diretoria.





Durante a última etapa do processo, os candidatos participarão de um encontro com ex-trainees, que irão apresentar a companhia e tirar dúvidas sobre o programa.