Sine oferece diversas vagas de emprego em Itaboraí

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Itaboraí está com vagas de emprego disponíveis a partir de hoje (12), com contratação imediata para diversas áreas. Os candidatos devem ser moradores da cidade, comprovar experiência na carteira de trabalho e ter entre 18 e 60 anos.



De acordo com informações do Sine, existem vagas para: analista de crédito (sexo feminino - 05), ajudante (sexo feminino - 01), vendedora (sexo feminino - 01), açougueiro (01) e gerente de pizzaria (01).



Para se candidatar basta ir à unidade levando as seguintes documentações: carteira de trabalho; comprovante de residência com o CEP atualizado; PIS ou cartão cidadão. Já para o primeiro cadastro, a documentação é: carteira de trabalho; RG; CPF; comprovante de residência com o CEP atualizado; PIS ou cartão cidadão.



O Sine de Itaboraí fica localizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, s/nº, Centro. Horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.