Enel realiza palestras sobre consumo consciente em Itaboraí e São Gonçalo

As ações têm entrada gratuita

A Enel Distribuição Rio realiza nesta semana, em Itaboraí e São Gonçalo, ações comunitárias sobre consumo consciente de energia. As atividades integram o “Enel Compartilha Consumo Consciente”, que reúne os programas da companhia que promovem a educação para o consumo sustentável e consciente de energia. As ações têm entrada gratuita e as inscrições podem ser feitas na hora mediante a apresentação de uma fatura de energia dos últimos dois meses.





Por meio de atividades lúdicas, os palestrantes demonstrarão como funciona o consumo de energia elétrica em uma casa, apontando os maiores responsáveis pelo mau uso de energia elétrica e alertando quanto aos riscos da manutenção imprópria na rede elétrica domiciliar e dos eletrodomésticos. Além disso, os moradores poderão obter informações sobre direitos e deveres do consumidor, conceitos de educação ambiental, cidadania, ética, orçamento doméstico e riscos associados ao furto de energia.





Tendo em mãos o número de cliente, os participantes poderão também trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras LED, que consomem menos energia.