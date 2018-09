Sesi oferece vagas gratuitas de Educação de Jovens e Adultos

O Sesi está com inscrições abertas para 2.923 vagas gratuitas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em turmas de Ensino Médio. As oportunidades estão divididas em dois editais: um com 600 vagas para trabalhadores da indústria e seus dependentes e outro com 2.323 vagas para pessoas físicas, trabalhadores do mercado formal ou informal.





De acordo com o Sesi, para trabalhadores da indústria e seus dependentes, as matrículas podem ser feitas até o dia 20 de setembro. Para participar ou indicar dependentes, os funcionários da indústria devem procurar a empresa em que trabalham e manifestar interesse. A empresa, que precisa ter vínculo de contribuição com a Firjan Sesi, pode fazer a pré-inscrição dos candidatos no site (www.firjan.com.br/eja).





No caso das vagas para pessoas físicas, as matrículas podem ser feitas até 28 de setembro, presencialmente, num dos polos de EJA da Firjan Sesi (Benfica, Duque de Caxias, São Gonçalo, Santa Cruz ou Volta Redonda).





Os editais completos estão disponíveis no site (www.firjan.com.br/eja) com as descrições de pré-requisitos que devem ser cumpridas para cada um deles. Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231.





O currículo de EJA da Firjan Sesi é estruturado por competências e organizado de forma integrada por áreas de conhecimento em um desenho técnico avançado de educação para adultos trabalhadores do século XXI.





De acordo com a instituição, o programa utiliza uma metodologia de certificação e reconhecimento de saberes pré-existentes do adulto. Além disso, disponibiliza tecnologias educacionais inovadoras para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, como plataforma de estudos, sala de aula virtual e materiais didáticos digitais.





O polo de São Gonçalo da Firjan fica localizado na Rua Doutor Nilo Peçanha, 134, no Centro.