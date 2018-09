São Gonçalo realiza palestras em postos de saúde com o tema prevenção ao suicídio

A Secretaria de Saúde de São Gonçalo irá realizar, durante todo o mês de setembro, diversas atividades sobre a prevenção do suicídio em dezenas de unidades de saúde do município. De acordo com o Executivo, o principal objetivo da campanha “Setembro Amarelo” é alertar os pacientes sobre as causas e consequências da doença.





“Um conjunto de fatores leva a pessoa a ter pensamentos de morte e levar o indivíduo ao ato. E a maioria delas, antes de tentar tirar a própria vida, fala sobre isso com alguém. É importante, cada vez mais, falarmos sobre esse tema, levarmos informação e, principalmente, solidariedade às pessoas”, enfatiza a secretária de Saúde em exercício, Maria Auxiliadora Rodrigues.





Hoje, serão realizadas atividades na USF Jardim Catarina VII, no Jardim Catarina, às 14h; USF Tiradentes e USF Waldemar Costa Nunes, ambas no Pacheco, às 9h. Amanhã, às 14h, é a vez dos pacientes da USF Floriano Barbosa, no Jardim Catarina, receberem as orientações.





A programação das atividades será realizada na Unidades de Saúde da Família dos bairros Santa Luzia e Colubandê na próxima quinta-feira; Galo Branco, na próxima segunda-feira (17); no Polo Sanitário Hélio Cruz, no Alcântara (19); USF Jardim Catarina III e USF Coelho (20); USF Oswaldo Cruz, no bairro Amendoeira (21); USF Jardim Catarina V (24); USF Jardim Catarina I e Polo Sanitário Rio do Ouro (25). Encerrando as atividades, a Secretaria de Saúde irá realizar palestras na USF Agenor José, no Jardim Catarina e na USF Jardim Alcântara no próximo dia 28, às 9h.





Segundo a Prefeitura, as causas mais comuns do suicídio são em decorrência de transtornos mentais, como esquizofrenia e bipolaridade, bem como dependência química, alcoolismo e depressão. Quando há mais de um transtorno associado, o risco de tentar contra a própria vida é maior. Segundo dados do Ministério da Saúde, em média, 11 mil pessoas tiram a própria vida no Brasil a cada ano.