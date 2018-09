IFF inscreve para Ensino Médio com Técnico em Edificações

Interessados no curso de Edificações que morem no município de Maricá ou cidades vizinhas já podem realizar inscrições para o processo seletivo 2019.1 do Instituto Federal Fluminense (IFF) do Campus Avançado Maricá. São 90 vagas para o Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico em Edificações.





As inscrições são feitas pelo site http://selecoes.iff.edu.br, ou presencialmente no próprio campus, de segunda a sexta, das 9h às 16h, até 28 de setembro. A taxa de inscrição é R$25.





Mais informações podem ser encontradas no Portal do IFF: http://portal1.iff.edu.br/reitoria/noticias/iff-divulga-selecoes-para-cursos-tecnicos-e-de-graduacao-com-oferta-de-novos-cursos





O endereço do campus é Rua dos Quintanilhas, 438, bairro Pedreiras, em Maricá. Informações no telefone 2637-9700.