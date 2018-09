Clin abre inscrições para concurso em Niterói nesta quinta

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) abre, nesta quinta-feira (13), as inscrições para o concurso público para o preenchimento de 4 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis Médio e Superior.





Serão duas vagas para auxiliar de Enfermagem do Trabalho (44 horas semanais), com vencimentos iniciais de R$ 1.709,15, uma para técnico de Segurança do Trabalho (44 horas), com salário de R$ 2.371,55 e médico do Trabalho (30 horas), com remuneração de R$ 4.774,52.





As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Selecon, organizador do concurso, no endereço www.selecon.org.br, na aba “Concursos em andamento”, até o dia 14 de outubro. A taxa é de R$ 55 para cargos de Ensino Médio e R$ 80 para Nível Superior.





O concurso será realizado por meio de prova objetiva de múltipla escolha, no dia 28 de outubro, exame psicotécnico, aplicado em 17 de novembro, e comprovação de requisitos.





Mais informações sobre o concurso no site http://selecon.org.br/novo/clinniteroi2018/ e no Diário Oficial de 7/9. A validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.