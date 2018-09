Cultura Inglesa prorroga prazo de inscrição para programa de trainee

As vagas são para trabalhar no escritório do Rio de Janeiro

A Cultura Inglesa estendeu o período de inscrições para o Programa Trainee 2019. Os interessados precisam fazer a sua inscrição pelo site (makeithappen.culturainglesa.net) ou pelo (vagas.com) até o dia 23 de setembro. O prazo antigo era até a próxima quinta-feira (13). De acordo com a instituição, as oportunidades são para atuar nas áreas Acadêmica, Financeira, Gente e Gestão, Mercado, Operações, Soluções Educacionais e Tecnologia da Informação no escritório central, na cidade do Rio de Janeiro, e os candidatos devem ter graduação concluída em qualquer curso superior entre 2016.2 e 2018.2.





O processo seletivo conta com etapas online e presenciais e serão aceitas inscrições de interessados de outros estados. Entretanto, as vagas são para trabalhar no escritório na cidade do Rio de Janeiro. Os trainees escolhidos vão começar a trabalhar no dia 7 de janeiro de 2019.





“O mais importante para quem está construindo a carreira é descobrir um propósito. É muito motivador atuar em uma área de impacto social forte, que é a educação, podendo ser parte de uma mudança positiva. É um setor que passa por muitas transformações e há diversos desafios para os jovens profissionais enfrentarem dentro da empresa. Com a marca consolidada que se reinventa sempre, a Cultura mantém a excelência e prepara cidadãos para o mundo cada vez mais conectado”, afirma a CEO da Cultura Inglesa, Marina Fontoura.



Segundo a direção do curso de línguas, o programa pode ser uma oportunidade de crescimento dentro da própria empresa. Dos sete trainees já selecionados, seis viraram especialistas dentro da empresa.