Sesc promove atividades gratuitas para família

Este mês, o Sesc vai levar imaginação e fantasia às unidades Niterói e São Gonçalo por meio de contações de histórias para toda a família. As atividades gratuitas incluem poesias e contos infantis. A atração “Tapetes Falantes”, com Dircea Damasceno, será realizada no dia 11 em dois horários, às 10h e às 14h, no Sesc São Gonçalo e, no dia 15, também às 10h e às 14h, no Sesc Niterói





. Já a Cia. Tricreart fará intervenções poéticas “Sussurros Literários”, dia 10, no Sesc Niterói e, dia 24, no Sesc São Gonçalo, ambas às 11h. Os participantes, vendados, irão ouvir poesias sorteadas por eles dentro de uma caixa. A atividade promete ativar o sentido da audição, ampliando a imaginação, desencadeando emoção.





O Sesc São Gonçalo fica na Avenida Presidente Kennedy, 755, Estrela do Norte. Mais informações através do telefone 2712-2342. O Sesc Niterói fica na Rua Padre Anchieta, 56, São Domingos. Mais informações através do telefone 2719-9119.