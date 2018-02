Inscrições abertas para dois concursos no estado do Rio

Mais de 400 vagas estão disponíveis em concursos para os níveis Médio e Superior no Estado do Rio de Janeiro.





Até amanhã, a Força Aérea Brasileira (Fab) está com inscrições abertas para 183 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS) com ingresso em janeiro de 2019. O valor da taxa é R$ 60. Para se inscrever basta acessar o site www.ingresso.eear.aer.mil.br.





As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos, com mais de 17 anos de idade e menos de 25 anos até 31 de dezembro de 2019, que tiverem concluído o Ensino Médio e o Curso Técnico de Nível Médio. O soldo é de R$ 3 mil após aprovação. O processo seletivo é composto de provas escritas de Língua Portuguesa e Conhecimentos Especializados, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prática da especialidade e validação documental.





As provas escritas ocorrerão no dia 22 de abril de 2018. Entre as especialidades estão Administração, Enfermagem, Eletrônica, Pavimentação, Informática, Laboratório e Radiologia.





E a UFRJ está com novo concurso público para preencher 284 vagas para docentes e 23 para carreira de Técnico-Administrativo em Educação.





Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site http://concursos.pr4.ufrj.br até o dia 16 de fevereiro. A taxa varia de R$ 70 a R$ 290, conforme o cargo.