Instituto Vital Brazil tem atividade gratuita em Niterói

O Instituto Vital Brazil (IVB) tem uma sugestão de atividade animada e educativa para esquentar os pequenos para o Carnaval: o Bloco dos Cobrinhas, que acontecerá na próxima quinta-feira, das 9h às 11h30. A entrada é livre e gratuita.





Os pequenos foliões vão participar de uma manhã de diversão com muitas brincadeiras, tudo ao som de marchinhas de Carnaval. As crianças ainda terão oportunidade de assistir à extração pública de veneno de cobras e escorpiões. Durante a extração, biólogos e pesquisadores do instituto explicam passo a passo a retirada do veneno dos animais e depois respondem às dúvidas que surgem.





As atividades serão realizadas no jardim do IVB, que fica na Rua Maestro José Botelho, 64, Vital Brazil, Niterói.





O instituto é uma empresa de ciência e tecnologia do Governo do Estado do Rio de Janeiro ligado à Secretaria de Estado de Saúde. É um dos 21 laboratórios oficiais brasileiros, um dos quatro fornecedores de soros contra o veneno de animais peçonhentos e produtor de medicamentos estratégicos para o Ministério da Saúde.