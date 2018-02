Teatro Carequinha lança edital de ocupação

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Fundação de Artes (Fasg), lançou o edital de ocupação do Teatro George Savalla Gomes, mais conhecido como Teatro Carequinha, em Neves. Os interessados têm até a próxima sexta-feira para apresentar sua proposta e concorrer a uma data para realizar a apresentação. A inscrição no edital pode ser realizada online através do site: www.agendamentoteatrocarequinha.wordpress.com.br ou retirando a ficha de inscrição na Secretaria de Cultura e Turismo, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, em Estrela do Norte.





De acordo com o edital, as datas disponíveis a serem ocupadas vão de março a julho deste ano e cada participante poderá concorrer com apenas um projeto sob pena de desclassificação. Podem concorrer expressões artísticas como: teatro, dança, música, entre outras. Serão analisadas, inclusive, propostas como: workshops, palestras, seminários, bate-papos, festivais e performances. A cobrança ou não de ingresso é facultada ao organizador do evento. As dúvidas acerca do edital podem ser encaminhadas para o e-mail: editalteatrocarequinha@gmail.com.





No ato da inscrição, o interessado deverá disponibilizar seus contatos pessoais, nome do espetáculo, nome do grupo a se apresentar, faixa etária, ficha técnica, duração, expectativa de público, sinopse, concepção do espetáculo (descrevendo cenário, figurinos, iluminação e sonoplastia) e plano de divulgação.





Informar nome do(s) profissional(ais) envolvidos na produção e número de seu(s) respectivo(s) registro(s) no caso do responsável pelo evento de dança ou teatro. O responsável deverá anexar um arquivo com breve currículo dos principais produtores e artistas (máximo de 10 linhas para cada), um arquivo com texto e/ou roteiro do espetáculo, anexar o ofício de solicitação de data devidamente preenchido e assinado; anexar declaração de responsabilidade de direito autoral devidamente preenchido e assinado.