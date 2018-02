Novos alunos da rede pública devem realizar cadastro do RioCard Escolar

Com a preparação para a volta às aulas, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj) orienta que estudantes e escolas da rede pública de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Tanguá agilizem o cadastramento do RioCard Escolar para que os estudantes possam se locomover de forma gratuita nos ônibus da região.





“É importante que os estudantes da rede pública tenham o RioCard Escolar e a biometria cadastrada para garantirmos uma circulação regular destes alunos”, afirma o superintendente do Setrerj, Márcio Barbosa.





Alunos novos da rede estadual, que nunca tiveram RioCard Escolar, devem solicitar o cartão na secretaria da escola já no ato da matrícula. O estudante vai receber em seu e-mail, login e senha para acessar o site https://www.cartaoriocard.com.br, efetuar os procedimentos de autenticação e acompanhar o andamento da solicitação.





Alunos da rede federal devem requerer o RioCard na sala Setrerj do seu município e os da rede municipal, na Fundação Municipal de Educação de Niterói ou no Centro Educacional Tecnológico de Itaboraí. Em Maricá, quem estuda nas duas redes deve se dirigir à sala Setrerj Maricá e em São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim e Rio Bonito, a solicitação deve ser feita nas secretarias das escolas.





Todas as informações para cadastramento estão no site do Setrerj: http://setrerj.org.br/riocard/riocard-escolar/.





Em caso de dúvidas e/ou esclarecimentos, o aluno ou o responsável pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da RioCard (4003-3737). Os horários de atendimento são de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 7h às 13h.