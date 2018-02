São Gonçalo e região tem desconto de 50% no bondinho do Pão de Açúcar

O mês de fevereiro chegou com a volta da promoção Carioca Maravilha no Bondinho Pão de Açúcar. Cariocas e moradores de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Tanguá e Maricá têm desconto de 50% para visitar o ponto turístico. O ingresso promocional é válido para o trajeto completo – Praia Vermelha/Pão de Açúcar, ida e volta. Uma oportunidade de passeio para quem não vai viajar durante o Carnaval e busca opções além das festas e blocos de rua. Além do desconto, válido ao longo do ano, o ponto turístico terá uma programação infantil de Carnaval.





Com a promoção, o ingresso sai a R$ 40 para adultos e R$ 20 para crianças de 6 a 12 anos. Menores de seis anos não pagam entrada. No caso de nascidos na cidade do Rio de Janeiro, os visitantes precisam apresentar um documento oficial com foto na bilheteria do teleférico para garantir o desconto.





Já os moradores do Grande Rio (Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá) devem levar um comprovante de residência impresso e nominal com documento oficial com foto. A bilheteria do Bondinho funciona de domingo a segunda, das 8h às 19h50.





Atração para crianças – Nos sábados, dias 10 e 17, o Bondinho das Crianças terá uma programação especial com desfile de fantasias com os pequenos, customização de máscaras e contação de histórias.





O evento também terá uma apresentação do Bloco No Pé do Ouvido, que fará um baile de Carnaval para toda família. O espaço também contará com foodbikes com comidas para a criançada.





A atração acontece das 11h às 13h e é aberta aos visitantes do complexo turístico, sendo necessário apenas os ingressos de acesso ao Bondinho.





O Bondinho Pão de Açúcar fica na Avenida Pasteur, 520, Urca, Rio de Janeiro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2546-8433.