Colônia de férias do Sesc está com inscrições abertas

O fim de ano chegou e com ele surge novamente a preocupação dos pais que precisam trabalhar. Como preencher o tempo livre dos filhos com a chegada das férias escolares? A Colônia de Férias do Sesc – realizada em 14 unidades da Capital e do Interior – oferece a crianças com idades entre 6 e 12 anos, atividades que combinam esporte e lazer enquanto os pais estão trabalhando. São 1.350 vagas em todo o estado – 150 delas em Niterói e São Gonçalo. As inscrições, que já estão abertas, devem ser feitas nas unidades do Sesc.





As atividades começam no dia 16 janeiro de 2018 e se estendem até o dia 02 de fevereiro, de terça a sexta-feira, das 13h às 17h. Como será ano da Copa do Mundo, na Rússia, esse foi o tema escolhido como norteador de toda a programação. Jogos populares, eletrônicos e de mesa, oficinas esportivas, esportes adaptados e aulões de atividade física estão entre os destaques da programação. A colônia custa R$ 195.





Para fazer as inscrições, os pais devem levar os seguintes documentos: cópia do RG do responsável; cópia da Certidão de Nascimento ou RG da criança; comprovante de residência; atestado médico atualizado; uma foto 3x4 atualizada da criança e no ato da matrícula preencher termo de autorização para deixar a criança sob responsabilidade da Colônia de Férias.





O Sesc São Gonçalo fica na Avenida Presidente Kennedy, 755. Mais informações pelos telefones: (21) 2712-2342 e (21) 2712-3166. Em Niterói, o Sesc fica na Rua Padre Anchieta, 56, Centro. Telefone para contato: (21) 2719-9119.