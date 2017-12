Centro de Valorização da Vida recebe ligações gratuitas durante Natal e Ano Novo

Em virtude das comemorações de Natal e Ano Novo, é comum que o Centro de Valorização da Vida tenha um aumento de pelo menos 20% na procura pelos serviços de apoio emocional e prevenção ao suicídio disponibilizados pela entidade. Por conta disso, para dar conta do aumento da procura, o CVV São Gonçalo passou a atender a população através do número 188, o primeiro número telefônico gratuito.





As ligações podem ser feitas de telefone fixo, celular e orelhão, sem custos e disponível 24 horas por dia. O atendimento, totalmente sigiloso, deve ajudar no apoio emocional de emergência e prevenção do suicídio no país. Caso prefira, também é possível realizar conversas via internet no site www.cvv.org.br.

Festas geram angústia e solidão - Na época de Natal e Ano Novo, algumas pessoas acabam se sentindo tristes e angustiadas ao invés de motivadas e felizes. Isso porque muitos relembram perdas que tiveram, principalmente de entes e pessoas queridas.





Além disso, quem passa por dificuldades financeiras e não pode presentear outras pessoas também costuma ficar mais infeliz e aumentar o sentimento de solidão. É o momento em que muitas pessoas avaliam suas vidas e identificam que os projetos traçados para o ano não foram concretizados.