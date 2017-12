Verão será marcado por fortes rajadas de vento e chuvas no Sudeste

>> Até o final do verão, a previsão é de que as temperaturas se mantenham entre 25° e 40°









Apesar das altas temperaturas que atingiram o Rio de Janeiro nos últimos dias, a chegada oficial do verão aconteceu, na tarde de ontem, exatamente às 14h28, com temperatura mais amena do que nos dias anteriores. A estação mais quente do ano, no entanto, deve ser dividida com períodos de fortes rajadas de vento e chuvas na região Sudeste.





Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o trimestre regido pelo verão terá uma pequena influência do fenômeno La Niña, o que pode alterar as condições climáticas. De acordo com o Inmet, o fenômeno significa o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e deve durar até março de 2018.





Até o final do verão, a previsão é de que as temperaturas se mantenham entre normal e abaixo do normal (variando de 21° a 33º C). Apesar dos dias quentes, o período será marcado por chuvas intensas, acompanhadas de rajadas de ventos e, por vezes, com queda de granizo.





Como já é de amplo conhecimento da população carioca, massas de ar quente e úmidas devem tomar conta das primeiras horas dos dias da estação, o que contribui para a elevação das temperaturas e formação de áreas de instabilidade no período da tarde. O verão termina às 13h15 do dia 20 de março de 2018.





(Thiago Soares)