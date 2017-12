Shoppings de São Gonçalo e Niterói funcionam em horários especiais até dia 25

Com a aproximação do período festivo, as pessoas que ainda precisam ir às compras de última hora devem ficar atentas principalmente aos horários de abertura e fechamento dos shoppings em Niterói e São Gonçalo. Na segunda-feira (25), os empreendimentos não abrem, com exceção das salas de cinema que funcionam de acordo com programação de cada um. As lojas do Pátio Alcântara, em São Gonçalo, por exemplo, abrirão amanhã, das 9h às 22h, e a praça de alimentação, das 10h às 21h. No domingo, todas as lojas vão funcionar das 8h às 18h.





No Shopping São Gonçalo, no Boa Vista, a praça de alimentação e as lojas estarão abertas, das 10h às 23h, amanhã. No domingo, das 10h às 18h. Já no Partage, Centro de São Gonçalo, as lojas e a praça de alimentação atenderão os clientes, das 10h às 22h, amanhã, e das 9h às 16h no domingo. Em Niterói, as lojas, quiosques e praça de alimentação do Bay Market, no Centro, funcionarão, das 8h às 22h, amanhã, e das 9h às 18h, no domingo. No Plaza Shopping, o horário de funcionamento será, das 9h às 22h, e das 9h às 16h, respectivamente.





Outros – Os supermercados atenderão normalmente neste sábado. Já no domingo, o horário de funcionamento será das 8h às 18h. Na segunda-feira, as portas estarão fechadas. Já os postos de habilitação, de identificação civil e vistoria do Detran estarão fechados de hoje até a próxima segunda-feira.





Bancos – As agências bancárias funcionam normalmente hoje e retornam na próxima terça-feira, assim como as prefeituras de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Niterói.