Cesta de Natal fica 1,65% mais barata em hipermercados atacadistas de São Gonçalo

Chegou a semana do Natal e a população procura por bons descontos sobre os alimentos da ceia para aliviar o bolso, também para o Ano Novo. Lentilha, maionese, frango, bacalhau, ovo e panetone substituem, até a próxima semana, os itens da cesta tradicional. Nesta semana, o maior destaque de valor foi a diminuição do preço do frango.





Dentre os produtos de Natal, o quilo do frango que, na semana passada, custava R$ 12,98 em três mercados atacadistas da região, teve uma redução de 15,41%, tendo o preço alterado para R$ 10,98. Já a lentilha, que tinha um preço médio de R$ 6,99, caiu para R$ 6,65, uma diminuição de 4,86%. Finalizando os maiores descontos para a ceia de Natal: a maionese, que custava um valor médio de R$ 3,51 e caiu para R$ 3,11, uma economia de 11,40%.





“O meu sogro veio aqui, na última quinta-feira, e os valores estavam mais altos. Vamos economizar bastante com os descontos”, disse Fernanda Menezes, 31.





O preço médio da cesta de compras, incluindo os produtos da ceia, gira em torno de R$ 119, uma redução de 1,65% em comparação a semana passada.