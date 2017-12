Estado paga 13º salário de 2016 aos servidores amanhã

A Secretaria de Estado de Fazenda paga amanhã (20), o 13º salário de 2016 e os salários de outubro de 2017 que estavam pendentes para uma parte do funcionalismo público. Ao todo, será depositado R$ 1,8 bilhão líquido. Todos os pagamentos serão efetuados com os R$ 2 bilhões provenientes da primeira parte do empréstimo de R$ 2,9 bilhões do BNP Paribas ao Governo do Estado. O recurso de R$ 2 bilhões está sendo destinado integralmente para o pagamento da folha bruta do funcionalismo público.





Em relação ao 13º salário de 2016, será depositado amanhã R$ 1,231 bilhão líquido para 249.927 servidores ativos, inativos e pensionistas, que até a presente data não haviam recebido o abono. O 13º salário de 2016 encontrava-se integralmente quitado para 245 mil ativos, inativos e pensionistas, em um total de R$ 477 milhões.

Serão depositados, também amanhã (20), R$ 567,8 milhões líquidos referentes aos salários de outubro para 209.917 ativos, inativos e pensionistas. Os vencimentos do referido mês haviam sido quitados para 255.810 ativos, inativos e pensionistas, em um total de R$ 1,015 bilhão.







Educação - A Secretaria de Estado de Educação paga, na próxima quinta-feira (21), o 13º salário de 2017 para os 79.864 servidores ativos da pasta e do Degase. Os recursos utilizados para este pagamento são provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Todos os pagamentos que ocorrerão amanhã e quinta-feira serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

Previsão - O Estado aguarda para até 60 dias, a partir da data de assinatura do contrato com o banco, ocorrido na última sexta-feira (15), a liberação dos R$ 900 milhões que complementam o valor total do empréstimo para pagar as pendências da folha dos servidores.