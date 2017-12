Gonçalenses podem receber alertas gratuitos de desastres naturais

O período de chuvas de verão começa e traz com ele muitos transtornos para a população. Por isso, por iniciativa da Defesa Civil Nacional do Ministério da Integração, os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo começaram, ontem, a receber diretamente em seus celulares, alertas da Defesa Civil em caso de desastres naturais, com inundações, deslizamentos e vendavais. O serviço é gratuito.





Os interessados em receber os alertas para as regiões onde vivem devem se cadastrar no sistema da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional. Para isso, basta responder ou enviar mensagem de texto (SMS) para o número 40199, informando o CEP (Código de Endereçamento Postal) da área já coberta pelo sistema para a qual deseja receber os avisos. O serviço pode ser, posteriormente, cancelado sem custos, bastando enviar a mensagem ‘cancelar’.





Inédito no país, o sistema oferece às pessoas a chance de terem, diretamente em seus telefones, as condições e alertas para tomar providências rápidas e evitar que sejam atingidas por desastres. Os alertas foram testados durante seis meses em 25 cidades. Mais de um milhão de usuários já optaram por receber os alertas.